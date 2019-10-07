Caviar лишила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max главного дизайнерского недостатка

Квадратный блок камеры новых iPhone сразу после презентации подвергся жесткой критике, так как не всем пользователям понравилось предложенное решение.

Российский бренд Caviar взялся исправить дизайн iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и у них, как всегда, получилось создать эксклюзивное решение с использованием премиальных материалов и драгоценных камней.

Новые смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max после переработки лишились квадратного блока основной камеры, и получили корпус из закалённого титана.

Такая модель будет предлагаться по цене от 249 тыс. рублей. Также Caviar разработали версию с золотым корпусом, который инкрустирован бриллиантами.

Такая модификация будет стоить от 1 974 000 рублей. Представленная серия iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max от Caviar выйдет ограниченным тиражом – 99 ед.