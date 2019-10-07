Caviar лишила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max главного дизайнерского недостатка

Caviar лишила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max главного дизайнерского недостатка07.10.2019 20:34
Квадратный блок камеры новых iPhone сразу после презентации подвергся жесткой критике, так как не всем пользователям понравилось предложенное решение.
Российский бренд Caviar взялся исправить дизайн iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и у них, как всегда, получилось создать эксклюзивное решение с использованием премиальных материалов и драгоценных камней.
Новые смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max после переработки лишились квадратного блока основной камеры, и получили корпус из закалённого титана.
Такая модель будет предлагаться по цене от 249 тыс. рублей. Также Caviar разработали версию с золотым корпусом, который инкрустирован бриллиантами.
Такая модификация будет стоить от 1 974 000 рублей. Представленная серия iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max от Caviar выйдет ограниченным тиражом – 99 ед.
Caviar представила очень дорогие iPhone 11 Pro из уникальных материалов
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