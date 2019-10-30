Caviar для выпуска «солнечного» iPhone 11 Pro использовала 0,5 кг золота

Российская компания выпустила новые уникальные смартфоны iPhone 11 Pro. Среди них оказался смартфон, выпущенный в единственном экземпляре с названием Solarius из серии Discovery.



При создании такого iPhone 11 Pro использовали 0,3 кг золота 750 пробы с вставками из серебра с родиевым покрытием.

Также отличает эту модель часовой механизм с турбийоном, расположенный на задней панели, и желтый бриллиант. Оценили созданный экземпляр в 4 460 000 рублей.

Также в серии появились устройства с частицами небесных тел, а именно Марса (19 шт.), Луны (19 шт.) и Царевского метеорита (99 шт.).

Отмечается, что все фрагменты имеют сертификаты Экспертной геммолого-минералогической консультации Минералогического музея РАН. Стоимость этих смартфонов стартует от 487 тыс. рублей.