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CAT представила защищенный тонкий смартфон с NFC

31.10.2019 00:08

Компания CAT пополнила свою линейку смартфонов новой защищенной моделью S52. Этот смартфон получил защиту по стандарту MIL SPEC-810G и IP68.
Устройство не боится падений, пыли и погружений в воду. При этом разработчикам удалось CAT S52 сделать достаточно компактным и тонким.

Его толщина всего — 9,7 мм, высота — 158 мм, а ширина — 76,6 мм. Вес — 210 г.

В смартфоне не стали применять резиновые накладки на рамке смартфона, поэтому он получился достаточно компактным.

Дисплей в защищённой новинке диагональю 5,65-дюйма с разрешением HD+. Его прикрывает стекло Gorilla Glass 6.

В основе смартфона лежит платформа MediaTek Helio P35, а  памяти используется 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти.

Также есть поддержка карт памяти формата microSD. Батарея в S52 небольшая по современным меркам – 3 100 мАч.

На тыльной стороне устройства установлена одинарная камера с датчиком 12 Мп (диафрагма F/1.8). Фронтальный модуль на 8 Мп.

На задней панели еще расположен сканер отпечатка пальца, а также в смартфоне есть NFC, USB-C и стандартный разъем для наушников.

Новинку будут продавать за 500 евро, что конечно дорого для смартфона с такими характеристиками, но тут стоит учесть, что CAT никогда не делала дешевые смартфоны.

 

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