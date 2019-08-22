Casio представила новые «умные» часы с двойным экраном

Casio расширила линейку часов под управлением Wear OS и теперь в ней есть модель Pro Trek WSD-F21HR.

Новинка стала новой моделью серии Pro Trek с двойным экраном, один из которых цветной, а второй монохромный.

Размеры цветного дисплея 1,32 дюйма, а разрешение 320 на 300 пикселей. Новая модель получила датчик частоты сердечного ритма и GPS. Также в часах реализовали защиту по стандарту MIL-STD-810G и водозащиту.

С часами Pro Trek WSD-F21HR можно погружаться на глубину до 50 метров.

Помимо этого, часы оснастили Wi-Fi и Bluetooth, а также барометром, микрофоном, магнитометром и альтиметром. Стоимость Casio Pro Trek WSD-F21HR составит около $500.