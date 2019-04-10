Canon представила новую недорогую зеркальную камеру Canon EOS 250D

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10 мая : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Canon представила новую недорогую зеркальную камеру Canon EOS 250D

10.04.2019 19:26

Canon представила новую зеркальную камеру, которая на рынке сменит EOS 200D. Модель под названием EOS 250D по заявлению производителя стала самой маленькой в мире зеркальной камерой с поворотным экраном. Ее вес составляет 449 граммов (без объектива), а размеры 122х92,6х70 мм.


В камере установили 24,1 Мп CMOS-сенсор размером 22,3х14,9 мм. За обработку изображения отвечает процессор DIGIC 8.

В камере есть 9-точечный автоматический фокус, поддерживается серийная съемка 5 кадров в секунду и видеосъёмка в разрешении 4К со скоростью 24 кадра в секунду.

Есть также поддержка Dual Pixel CMOS AF в режимах обнаружения лица и слежения за подвижной зоной.


Экран в фотоаппарате диагональю 3-дюйма, также есть беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth.

В продажу Canon EOS 250D поступит по цене 550 евро. Будут доступны три цвета: серебристый, белый и черный. Купить камеру можно будет уже в апреле.

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