Canon представила новую недорогую зеркальную камеру Canon EOS 250D

Canon представила новую зеркальную камеру, которая на рынке сменит EOS 200D. Модель под названием EOS 250D по заявлению производителя стала самой маленькой в мире зеркальной камерой с поворотным экраном. Ее вес составляет 449 граммов (без объектива), а размеры 122х92,6х70 мм.



В камере установили 24,1 Мп CMOS-сенсор размером 22,3х14,9 мм. За обработку изображения отвечает процессор DIGIC 8.

В камере есть 9-точечный автоматический фокус, поддерживается серийная съемка 5 кадров в секунду и видеосъёмка в разрешении 4К со скоростью 24 кадра в секунду.

Есть также поддержка Dual Pixel CMOS AF в режимах обнаружения лица и слежения за подвижной зоной.



Экран в фотоаппарате диагональю 3-дюйма, также есть беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth.

В продажу Canon EOS 250D поступит по цене 550 евро. Будут доступны три цвета: серебристый, белый и черный. Купить камеру можно будет уже в апреле.