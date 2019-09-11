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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Canalys: продажи смартфонов Apple продолжают падать

11.09.2019 14:22

Аналитическая компания Canalys еще до презентации Apple опубликовала данные по продажам смартфонов iPhone.
По данным аналитиков, у «яблочной» компании на протяжении девяти последних месяцев падают продажи смартфонов.

Во втором квартале производитель отгрузил 36 млн устройств. В годовом выражении продажи смартфонов Apple сократились на 13%.

Самым популярным среди представленных моделей является прошлогодний iPhone XR, о популярности которого рассказали даже на презентации.

По данным Canalys, за всю историю продаж iPhone XR компания реализовала 47 млн ед.

Продажи iPhone XS и XS Max с сентября прошлого года по сентябрь 2019 года составили 20 и 28 млн ед. соответственно.

В целом на глобальном рынке больше приобретают более доступные модели iPhone. Самым большим спросом пользуются iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, и как было выше указано iPhone XR.

Основными рынками для «купертиновской» компании остаются Китай, Япония, Великобритания, Канада и США, причем на домашнем рынке Apple имеет долю 35,5%.

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