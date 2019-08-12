Canalys: доля смартфонов Samsung в Европе выросла до 40%

Аналитическое агентство Canalys провело исследование европейского рынка смартфонов.

По данным специалистов, во втором квартале на рынке Европы было реализовано 45,1 млн смартфонов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение продаж оказалось незначительным.

При этом доли производителей изменилась очень сильно, и теперь у Samsung доля рынка составляет 40,6%.

Корейская компания за отчетный период продала 18,3 млн смартфонов, а как отметили аналитики, прирост компании сделала линейка Galaxy A.

В общей сложности было продано 12 млн ед. смартфонов Galaxy A10, A20e, A40 и A50.

Второе и третье место досталось Huawei и Apple, причем продажи последней очень сильно просели и сейчас у «яблочной» компании доля составляет 14,1%.