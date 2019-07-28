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Бывший сотрудник Nokia рассказал о причинах провала ОС Windows Phone

28.07.2019 11:37

Про ОС Windows Phone уже многие забыли, к тому же от нее уже давно отказались разработчики и даже сама компания Microsoft.

Операционная система для мобильных устройств от Microsoft изначально не была воспринята нормально пользователями, несмотря на то что она работала стабильно. Дело в том, что не всем нравился интерфейс и ряд ограничений.

На самом деле причин неудачи Windows Phone очень много, и некоторые из них назвал бывший сотрудник Nokia.

Он на форуме Reddit в рубрике, посвященной платформе Windows Phone озвучил несколько факторов, которые привели к закрытию мобильной операционной системы.

Напомним, что изначально Windows Phone использовалась исключительно на Nokia, но позже на этой платформе выпустили смартфоны и другие компании.

На Windows Phone изначально не было сервисов от Google, поэтому у пользователя даже не было возможности установить браузер от Google.

Также среди причин провала назвали плиточный интерфейс, который не нравился пользователям.

Еще бывший сотрудник Nokia считает, что на непопулярность ОС повлияла репутация компании Microsoft и непосредственно отсутствие уникальных возможностей.

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