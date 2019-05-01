Бывший глава Google 19 июня покинет Alphabet

Эрик Шмидт в июне покинет правление компании Alphabet. Ранее этот человек был генеральным директором Google.

Как сообщает Bloomberg, из совета директоров уйдет экс-гендиректор Google Cloud Диана Грин. Свои должности Грин и Шмидт оставят 19 июня.

В начале прошлого года Шмидт покинул пост исполнительного директора Alphabet, но он остался в компании и занимает должность технического советника.

В Alphabet Эрик Шмидт работает с 2001 года, а в корпорацию его пригласили основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые являются и основателями Google.