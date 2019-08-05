Бывшему топ-менеджеру Meizu понравился смартфон Black Shark 2 Pro

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6 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Бывшему топ-менеджеру Meizu понравился смартфон Black Shark 2 Pro

05.08.2019 20:27

Бывшему топ-менеджеру Meizu очень понравился игровой смартфон Black Shark 2 Pro.

О своих впечатлениях от смартфона он поделился в социальной сети и похвалил разработчиков за хорошую реализацию системы 3D Press. Эта технология в игровом смартфоне служит для распознавания степени нажатия на экран.

Бывший старший вице-президент Meizu Technology отметил, что 3D Press очень похожа на 3D Touch в iPhone, и система может оказаться очень полезной в игровом режиме.

Понравился бывшему вице-президенту и экран смартфона. В Black Shark 2 Pro дисплей получил частоту отклика 240 Гц, при этом собственное обновление матрицы составляет 60 Гц.

Напомним, Black Shark 2 Pro был представлен в конце прошлого месяца. Это аппарат получил процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

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