Бывшему топ-менеджеру Meizu понравился смартфон Black Shark 2 Pro

Бывшему топ-менеджеру Meizu очень понравился игровой смартфон Black Shark 2 Pro.

О своих впечатлениях от смартфона он поделился в социальной сети и похвалил разработчиков за хорошую реализацию системы 3D Press. Эта технология в игровом смартфоне служит для распознавания степени нажатия на экран.

Бывший старший вице-президент Meizu Technology отметил, что 3D Press очень похожа на 3D Touch в iPhone, и система может оказаться очень полезной в игровом режиме.

Понравился бывшему вице-президенту и экран смартфона. В Black Shark 2 Pro дисплей получил частоту отклика 240 Гц, при этом собственное обновление матрицы составляет 60 Гц.

Напомним, Black Shark 2 Pro был представлен в конце прошлого месяца. Это аппарат получил процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.