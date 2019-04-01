Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Компания Samsung 10 апреля представит несколько смартфонов линейки Galaxy A, среди которых будет модель Galaxy A20e.

Это должна быть самая младшая модель в линейке недорогих смартфонов. При этом в ней будет экран с каплевидным вырезом и двойная основная камера. Корпус смартфона скорее всего будет выполнен из пластика.

Про Galaxy A20e информации пока нет, но его изображения уже раскрыли в сети. В целом внешне A20 и A20e очень похожи, но более доступный вариант получит выштамповки вокруг блока камеры и сканера отпечатка пальца.

10 апреля должны представит Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A60 и Galaxy A90, причем последний будет флагманской моделью в серии.

Ожидается, что в ней будет в экране будет встроен сканер отпечатка пальца, а основная камера получит четыре модуля.