Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10e получил чип Exynos 7885

Подробности о новом Samsung Galaxy A10e появились благодаря бенчмарку Geekbench, где уже протестировали этот смартфон.

На тестах был аппарат, оснащенный процессором Exynos 7885, операционной системой Android 9.0 Pie с One UI, а также 2 ГБ ОЗУ.

С такими данным в одноядерном режиме смартфон набрал 1 163 балла, а в многоядерном – 3 581 балл.

Презентация нового бюджетного устройства ожидается в ближайшее время.

Напомним, что недавно для индийского рынка был представлен смартфон Galaxy A10, а он оказался самым доступным вариантом в линейке.

Однако, похоже, готовится еще более доступная модификация смартфона с названием Galaxy A10e. Упоминание о новинке ранее появилось и в сертификационном ведомстве Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance.

В базах новый смартфон проходит под модельным номером SM-A102U. Судя по данным, в Galaxy A10e будет установлена ОС Android 9.