Бюджетный смартфон Redmi с Snapdragon 855 выйдет не скоро

Использование топового процессора для создания недорогой флагманской модели будет не скоро, о чем сообщил представитель компании в социальной сети поклонникам, которые постоянно задают такой вопрос.

Компанию постоянно спрашивают о том, когда появится новая модель Redmi с Snapdragon 855 и в результате представитель бренда заявил, что в ближайшее время выпуск такого смартфона не планируется.

На это может быть, как минимум две причины, начиная от небольших объёмов выпуска самого процессора, которые не позволят удовлетворить спрос, и заканчивая тем, что в компании не хотят создать такой новинкой конкуренцию уже существующим моделям.

Напомним, что бренд Redmi предлагает на рынке привлекательные аппараты такие как Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. В планах производителя реализовать как минимум 10 млн таких устройств.