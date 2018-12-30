Бюджетный смартфон Oppo Realme A1 показали на рендере

Бюджетный смартфон Oppo Realme A1 показали на рендере30.12.2018 20:54
В Сети распространили рендер, на котором показали новый смартфон Oppo Realme A1. Вместе с рендером были опубликованы и некоторые предварительные характеристики новинки.
Согласно инсайдерской информации, новинка станет бюджетной, а ее стоимость составит около 150 долларов.
Ожидается, что презентация смартфона состоится уже скоро. Ему приписывают процессор MediaTek Helio P70. Оперативной памяти будет два или три гигабайта, а встроенной памяти окажется 32 ГБ минимум.
Что касается камер, то для селфи камеры установят датчик разрешением 8 Мп, а основная камера будет с модулями на 2 и 13 Мп.
Работать Oppo Realme A1 будет под управлением Android 8.1 Oreo, а за его автономную работу будет отвечать аккумулятор на 4 200 мАч.
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