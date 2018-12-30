Бюджетный смартфон Oppo Realme A1 показали на рендере

В Сети распространили рендер, на котором показали новый смартфон Oppo Realme A1. Вместе с рендером были опубликованы и некоторые предварительные характеристики новинки.

Согласно инсайдерской информации, новинка станет бюджетной, а ее стоимость составит около 150 долларов.

Ожидается, что презентация смартфона состоится уже скоро. Ему приписывают процессор MediaTek Helio P70. Оперативной памяти будет два или три гигабайта, а встроенной памяти окажется 32 ГБ минимум.

Что касается камер, то для селфи камеры установят датчик разрешением 8 Мп, а основная камера будет с модулями на 2 и 13 Мп.

Работать Oppo Realme A1 будет под управлением Android 8.1 Oreo, а за его автономную работу будет отвечать аккумулятор на 4 200 мАч.