Бюджетный смартфон Nokia 4.2 подешевел в два раза

Nokia 4.2 был представлен в первом квартале 2019 года и с того времени он неоднократно дешевел.

Компания HMD Global смартфон Nokia 4.2 позиционировала как бюджетный при этом на старте продаж он стоил дороже, чем конкуренты.

Через несколько месяцев он начал дешеветь, а сейчас его вообще предлагают за 97 долларов, что в два раза дешевле от начальной цены.

Напомним, что смартфон оснащен 5,71-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 439, аккумулятором на 3000 мАч и ОС Android 9 Pie.

Основная камера новинки получила два модуля — на 13 и 2 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Для покупки Nokia 4.2 предлагается в версии с 2 или 3 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ ПЗУ.