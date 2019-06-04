Бюджетный смартфон Nokia 3 2017 года обновили до Android Pie

Nokia после возвращения на рынок смартфонов сразу стала на свои аппараты устанавливать «чистый» Android.

Также компания обещала, что будет максимально быстро обновлять ОС. В целом компании держит свои обещания, и обновления до новой версии Android происходят достаточно быстро.

Android Pie получило уже большинство актуальных аппаратов Nokia, а теперь этот список пополнила еще Nokia 3, которая на рынке появилась в 2017 году.

Следующий на очереди смартфон Nokia 1, а это самая младшая модель производителя.

В ней установлен недорогой процессор MediaTek MT6737 и на старте продаж она поставлялась с Android 7.1.1. Обновление Nokia 1 до Android Pie должно произойти до конца июня.