Бюджетный смартфон Fly Slimline на Android Go поступил в продажу в РФ

На российском рынке стал доступен для покупки новый смартфон от бренда Fly.

Этот бюджетный смартфон предлагается на старте продаж по цене от 5 990 рублей, а позднее он будет продаваться за 6 990 рублей.

Работает модель Fly Slimline на Android Go и имеет 5,45-дюймовый экран. Разрешение его составляет 1440 x 720 точек.

Работает смартфон на процессоре MediaTek 6739WA, а еще он поддерживает работу в сетях четвертого поколения.

Оперативной памяти предлагается один гигабайт, а встроенной – восемь. Есть слот для карты памяти до 64 ГБ.

За автономную работу устройства отвечает батарея на 2 500 мАч. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная – 5 Мп.