Бюджетный смартфон Fly Slimline на Android Go поступил в продажу в РФ

Бюджетный смартфон Fly Slimline на Android Go поступил в продажу в РФ17.12.2018 17:50
На российском рынке стал доступен для покупки новый смартфон от бренда Fly.
Этот бюджетный смартфон предлагается на старте продаж по цене от 5 990 рублей, а позднее он будет продаваться за 6 990 рублей.
Работает модель Fly Slimline на Android Go и имеет 5,45-дюймовый экран. Разрешение его составляет 1440 x 720 точек.
Работает смартфон на процессоре MediaTek 6739WA, а еще он поддерживает работу в сетях четвертого поколения.
Оперативной памяти предлагается один гигабайт, а встроенной – восемь. Есть слот для карты памяти до 64 ГБ.
За автономную работу устройства отвечает батарея на 2 500 мАч. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная – 5 Мп.
Просмотры:Метки: Fly, Fly Slimline