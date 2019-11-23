Бюджетный Samsung Galaxy S10 Lite оказался клоном Galaxy A90s

Бюджетный Samsung Galaxy S10 Lite оказался клоном Galaxy A90s23.11.2019 12:10
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite будет представлен только в декабре.
Ранее в Сети появлялись уже подробности о новинке, но теперь инсайдер раскрыл новую интересную информацию.
Как выяснилось, бюджетный Samsung Galaxy S10 Lite, который проходит под модельным номером SM-G770F, оказался клоном Galaxy A90s.
То есть Samsung Galaxy S10 Lite это будет Samsung Galaxy A90s только эти аппараты предложат на разных рынках.
В смартфоне установят Snapdragon 855, а также появится поддержка сетей пятого поколения и режим DeX.
Для покупки новинку предложат со 128 ГБ постоянной памяти и камерой с 48-мегапиксельным основным модулем.
Селфи-камера в Samsung Galaxy S10 Lite или Samsung Galaxy A90s получит разрешение 32 Мп.
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