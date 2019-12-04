Бюджетный Samsung Galaxy Note 10 Lite показали до премьеры

Удешевленная версия флагмана интересна, в том числе и тем, что компания впервые в линейке Galaxy Note выпустит бюджетный вариант.



Samsung Galaxy Note 10 Lite будет представлен только 12 декабря, но его уже показали до премьеры. Изображения с внешностью новинки распространил инсайдер @Onleaks.

Есть неподтверждённые данные, что Samsung Galaxy Note 10 Lite на некоторых рынках предложат под названием Galaxy A81.

В смартфоне будет минимум 6.5-дюймовый экран с подэкранным сканером, три камеры, процессор Exynos 9810, а также 6 ГБ оперативной памяти.

Также новинке приписывают отдельный 3.5-мм разъем для наушников и стилус. Другие подробности пока не раскрывают.