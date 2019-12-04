Бюджетный Samsung Galaxy Note 10 Lite показали до премьеры

Бюджетный Samsung Galaxy Note 10 Lite показали до премьеры04.12.2019 22:24
Удешевленная версия флагмана интересна, в том числе и тем, что компания впервые в линейке Galaxy Note выпустит бюджетный вариант.
Samsung Galaxy Note 10 Lite будет представлен только 12 декабря, но его уже показали до премьеры. Изображения с внешностью новинки распространил инсайдер @Onleaks.
Есть неподтверждённые данные, что Samsung Galaxy Note 10 Lite на некоторых рынках предложат под названием Galaxy A81.
В смартфоне будет минимум 6.5-дюймовый экран с подэкранным сканером, три камеры, процессор Exynos 9810, а также 6 ГБ оперативной памяти.
Также новинке приписывают отдельный 3.5-мм разъем для наушников и стилус. Другие подробности пока не раскрывают.
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