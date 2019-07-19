Бюджетный Samsung Galaxy M30s получит V-образный вырез в дисплее

Samsung уже начал производство Galaxy M30s для индийского рынка, причем его собирают именно в Индии.

Презентация аппарата должна состояться в следующем месяце, но в Сети уже рассекретили внешность устройства.

На опубликованных рендерных изображениях видно, что смартфон оснастили двойной камерой, тогда как у Galaxy M30 она тройная.

Также на тыльной стороне будущего недорого смартфона виден обычный сканер отпечатка пальца. Особое внимание привлекает к себе экран, а точнее вырез под фронтальную камеру.

Его выполнили не в традиционной каплевидной форме, а V-образным. Стоит отметить, что на анонсе новых дисплеев Samsung заявляла, что будет выпускать дисплеи с V-образным вырезом. Galaxy M30s станет первым смартфоном с таким вырезом.