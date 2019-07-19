Бюджетный Samsung Galaxy M30s получит V-образный вырез в дисплее

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19 августа : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Бюджетный Samsung Galaxy M30s получит V-образный вырез в дисплее

19.07.2019 22:11

Samsung уже начал производство Galaxy M30s для индийского рынка, причем его собирают именно в Индии.
Презентация аппарата должна состояться в следующем месяце, но в Сети уже рассекретили внешность устройства.

На опубликованных рендерных изображениях видно, что смартфон оснастили двойной камерой, тогда как у Galaxy M30 она тройная.

Также на тыльной стороне будущего недорого смартфона виден обычный сканер отпечатка пальца. Особое внимание привлекает к себе экран, а точнее вырез под фронтальную камеру.

Его выполнили не в традиционной каплевидной форме, а V-образным. Стоит отметить, что на анонсе новых дисплеев Samsung заявляла, что будет выпускать дисплеи с V-образным вырезом. Galaxy M30s станет первым смартфоном с таким вырезом.

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