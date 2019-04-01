Самый доступный смартфон бренда Redmi уже предлагается, в том числе и на российском рынке.

При этом модель была интересна некоторым блогерам, которые решили погрузить его в воду и выяснить, что смартфон справится с таким испытанием.

Процесс погружения Redmi Go в воду показали на канале Bang Gogo в YouTube.

В целом в аппарате не заявлена защита от воды по каким-либо стандартам, но тем не менее бюджетный Redmi Go успешно прошел тест на погружение в воду.

При первом погружении на одну минуту устройство справилось и продолжало работать, причем без каких-либо проблем.

Погружение в воду на пять минут уже не выдержал. В Redmi Go отказал в работе сенсорный экран и динамики, но после того как его просушили он все же начал работать полноценно.