Бюджетный Redmi 8 до анонса появился в продаже на AliExpress

Бюджетный Redmi 8 до анонса появился в продаже на AliExpress05.10.2019 21:11
Презентация нового недорогого смартфона состоится 9 октября, но уже сейчас на AliExpress появилась страничка с новинкой.
Дешевый Redmi 8 представлен на AliExpress в глобальной версии с 6,22-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1520×720 пикселей.
Фронтальная камера аппарата расположилась в каплевидном вырезе, а основная камера получила датчики на 12 и 2 Мп. Также на задней панели располагается сканер отпечатков пальцев.
Работает новый смартфон на процессоре Snapdragon 439 и предлагается в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать батарея на 5 000 мАч.
В комплекте будет предлагаться зарядное устройство на 10 Вт. Оценена модель в 126 долларов и будет предлагаться в черном, синем и красном цвете.
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