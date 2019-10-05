Бюджетный Redmi 8 до анонса появился в продаже на AliExpress

Презентация нового недорогого смартфона состоится 9 октября, но уже сейчас на AliExpress появилась страничка с новинкой.

Дешевый Redmi 8 представлен на AliExpress в глобальной версии с 6,22-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1520×720 пикселей.

Фронтальная камера аппарата расположилась в каплевидном вырезе, а основная камера получила датчики на 12 и 2 Мп. Также на задней панели располагается сканер отпечатков пальцев.

Работает новый смартфон на процессоре Snapdragon 439 и предлагается в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать батарея на 5 000 мАч.

В комплекте будет предлагаться зарядное устройство на 10 Вт. Оценена модель в 126 долларов и будет предлагаться в черном, синем и красном цвете.