«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%

Конечно смартфоны Apple уже не являются такими инновационными как ранее, но они до сих пор остаются желанными.

Сейчас речь ведётся о текущих моделях, которые в России стоят очень дорого, но только у официальных представителей. Однако некоторые интернет-магазины уже на 25% снизили цены на iPhone XR. На старте продаж данная модель стоила 65 тысяч рублей.

За такую сумму сейчас можно купить китайский смартфон, у которого экран и камера будут лучше чем у iPhone XR.

Но для тех, кто предпочитает пользоваться смартфонами под управлением iOS, есть уникальное предложения от онлайн-магазинов, ведь некоторые из них уже опустили цену на iPhone XR до 50 тысяч рулей.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.