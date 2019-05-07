Build 2019: Microsoft показала новый браузер Edge на движке Chromium

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7 июня : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Build 2019: Microsoft показала новый браузер Edge на движке Chromium

07.05.2019 11:37

Microsoft на своем ежегодном мероприятии Build анонсировала полностью переделанный браузер Edge.
Ранее сообщалось, что фирменный браузер Microsoft будет перенесен на новый движок Chromium. Теперь эта информация официально подтверждена и компания на конференции разработчиков показала основные функции, можно так сказать нового браузера со старым названием.

Когда именно новый Edge доберется до пользователей не сообщается, но это должно произойти в 2019 году.

Пока Microsoft рассказала о трех основных функциях программы для просмотра интернет страниц. Ближе к финальной версии в Edge будут появляться новые функции и о них будут сразу рассказывать.

В Microsoft Edge во вкладке можно будет запускать Internet Explorer, а это нужно для приложений, которые были созданы исключительно под старый браузер.

Также был добавлен инструмент Collections, через который можно будет структурировать контент на странице, экспортировать его и даже интегрировать с фирменным офисным пакетом.

Помимо этого разработчики добавили Privacy tools, а через него можно настроить один из уровней конфиденциальности.

Всего их три: неограниченный (Unrestricted), сбалансированный (Balanced) и строгий (Strict). В зависимости от выбранного будет происходить регулировка отображения действий пользователя в Сети.

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