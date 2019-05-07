Build 2019: Microsoft показала новый браузер Edge на движке Chromium

Microsoft на своем ежегодном мероприятии Build анонсировала полностью переделанный браузер Edge.

Ранее сообщалось, что фирменный браузер Microsoft будет перенесен на новый движок Chromium. Теперь эта информация официально подтверждена и компания на конференции разработчиков показала основные функции, можно так сказать нового браузера со старым названием.

Когда именно новый Edge доберется до пользователей не сообщается, но это должно произойти в 2019 году.

Пока Microsoft рассказала о трех основных функциях программы для просмотра интернет страниц. Ближе к финальной версии в Edge будут появляться новые функции и о них будут сразу рассказывать.

В Microsoft Edge во вкладке можно будет запускать Internet Explorer, а это нужно для приложений, которые были созданы исключительно под старый браузер.

Также был добавлен инструмент Collections, через который можно будет структурировать контент на странице, экспортировать его и даже интегрировать с фирменным офисным пакетом.

Помимо этого разработчики добавили Privacy tools, а через него можно настроить один из уровней конфиденциальности.

Всего их три: неограниченный (Unrestricted), сбалансированный (Balanced) и строгий (Strict). В зависимости от выбранного будет происходить регулировка отображения действий пользователя в Сети.

