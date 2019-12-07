Будущий преемник iPhone SE 2 может получить название iPhone 9

Как ранее уже сообщали инсайдеры, американская компания готовит к выходу сразу пять смартфонов, которые будут представлены на двух разных мероприятиях.

Флагманы компании анонсируют традиционно в сентябре, а более доступные модели презентуют в первой половине 2020 года.

Ранее также неоднократно сообщалось, что компания выпустит преемника iPhone SE 2 в виде нового компактного смартфона с 4,7-дюймовым экраном.

Сегодня известный инсайдер рассказал, что эта новинка будет носить название iPhone 9. Модели приписывают процессор A13, Toch ID, 3 ГБ оперативной памяти и предварительный ценник в 399 долларов.