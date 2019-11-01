Бренд Redmi представил бюджетный 40-дюймовый телевизор

Бренд Redmi не перестаёт удивлять ценами на свои новые товары, и очередной новинкой китайской компании стал телевизор с экраном диагональю 40 дюймов.

Новая модель в Китае будет стоить 142 доллара, что в пересчёте около 10 тыс. рублей. Новинка рассчитана на нетребовательных пользователей, так как в ней не самое лучшее «железо» и экран с разрешением Full HD.

Основой новики стал четырехядерный процессор Amlogic с ядрами Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-450 MP2.

Оперативной памяти в панели 1 ГБ, а постоянной — 8 ГБ. Динамики мощностью 16 Вт.

В качестве оболочки используется PatchWall, основанная на Android TV. Напомним, в модельном ряду телевизоров Redmi есть еще модель с 70-дюймовой матрицей, а это первая модель компании, которую представили летом текущего года.