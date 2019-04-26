О дате презентации нового флагмана информации на сегодняшний день нет, но предполагается, что его анонс состоится очень скоро.



Бренд Realme готовит новый флагманский смартфон, о котором появились первые подробности благодаря официальному изображению, которое появилось в Сети.

Как оказалось, новинка будет оснащена 6,5-дюймовым экраном, в котором не будет вырезов, так как фронтальная камера окажется выдвижной, а еще в дисплее будет находится сканер отпечатков пальцев.

Также известно, что флагманская модель с номером RMX1901 будет иметь аккумулятор на 3 680 мАч, а его габариты составят 161,2 х 76 х 9,4 мм.

Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.