Бренд Honor запустил в России официальный интернет-магазин

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27 июля : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Бренд Honor запустил в России официальный интернет-магазин

27.06.2019 16:53

В России открыли официальный интернет-магазин бренда Honor, а одновременно с открытием компания Huawei объявила о распродаже смартфонов и аксессуаров, выпускаемых под именем Honor.
Интернет-площадка расположена по адресу honor.ru. Там предлагают скидки на фитнес-браслеты, смартфоны и наушники.

В июле по вторникам на площадке обещают устраивать распродажи. К примеру, браслет Honor Band 4 можно будет приобрести за 2 990 рублей.

Тем, кто зарегистрируется на сайте с 1 по 7 июля при покупке смартфона будет предоставлен купон на 1000 рублей.

Помимо этих предложений, с 1 июля можно будет принять участие в акциях и купить смартфоны Honor с большими скидками, причем предложение будут действовать не только на honor.ru, но также и в розничных магазинах партнеров.

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