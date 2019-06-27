Бренд Honor запустил в России официальный интернет-магазин

В России открыли официальный интернет-магазин бренда Honor, а одновременно с открытием компания Huawei объявила о распродаже смартфонов и аксессуаров, выпускаемых под именем Honor.

Интернет-площадка расположена по адресу honor.ru. Там предлагают скидки на фитнес-браслеты, смартфоны и наушники.

В июле по вторникам на площадке обещают устраивать распродажи. К примеру, браслет Honor Band 4 можно будет приобрести за 2 990 рублей.

Тем, кто зарегистрируется на сайте с 1 по 7 июля при покупке смартфона будет предоставлен купон на 1000 рублей.

Помимо этих предложений, с 1 июля можно будет принять участие в акциях и купить смартфоны Honor с большими скидками, причем предложение будут действовать не только на honor.ru, но также и в розничных магазинах партнеров.