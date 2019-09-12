Бренд Honor стал лидером на рынке смартфонов России

Бренд Honor стал лидером на рынке смартфонов России12.09.2019 12:12
Представитель Honor в социальной сети Weibo написал, что компания является лидером на российском рынке смартфонов.
По словам президент Honor Чжао Мин, таких высоких показателей в РФ удалось достичь благодаря высокому качеству и привлекательной цене.
Также было добавлено, что лидерами в России являются Honor 20 и 20 Pro.
Также Чжао Мин подтвердил информацию о смартфоне Honor Vera 30. Под таким названием аппарат будет продаваться на китайском рынке.
На глобальном рынке устройство скорее всего будет предлагаться под названием Honor V30. В нем установят процессор Kirin 990 5G и дисплей с частотой обновления 90 Гц.
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