Бренд Honor стал лидером на рынке смартфонов России

Представитель Honor в социальной сети Weibo написал, что компания является лидером на российском рынке смартфонов.

По словам президент Honor Чжао Мин, таких высоких показателей в РФ удалось достичь благодаря высокому качеству и привлекательной цене.

Также было добавлено, что лидерами в России являются Honor 20 и 20 Pro.

Также Чжао Мин подтвердил информацию о смартфоне Honor Vera 30. Под таким названием аппарат будет продаваться на китайском рынке.

На глобальном рынке устройство скорее всего будет предлагаться под названием Honor V30. В нем установят процессор Kirin 990 5G и дисплей с частотой обновления 90 Гц.