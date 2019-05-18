Браузер «не для родителей» стал доступен для бета-тестирования

Mozilla впервые сообщила о новом браузере в прошлом году, а теперь он стал доступен для бета-тестирования.

Новый мобильный браузер Mozilla Fenix компания преподносит, как молодежный, а в своем репозитории компания указала, что Fenix «не подойдёт вашим родителям».

В чем смысл этих слов пока непонятно, потому что в бета-версии Fenix ничего выдающегося нет, за исключением темной темы.

Возможно в дальнейшем появятся некоторые особенности, которые понравятся молодежи.

Mozilla Fenix можно установить на смартфон после регистрации на сайте разработчика.