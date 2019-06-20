Браузер Microsoft Edge будет работать с прогрессивными веб-приложениями

Компания Microsoft продолжает рассказывать про свой новый браузер Edge, который решили полностью переделать, и в первую очередь в нем сменился движок.

Браузер Edge создан на движке Chromium, который используется и для Chrome. В Microsoft решили полностью изменить свой браузер для Windows 10 после того как было признано, что он не пользуется спросом.

В новом Edge можно будет устанавливать приложения созданные для Chrome. Также программа для просмотра интернет страниц получит возможность работать с прогрессивными веб-приложениями (PWA).

Эти приложения активно используются в Windows 10. Они работают как обычные программы и их можно удалять через панель управления. В них еще есть поддержка живых плиток и интеграция с голосовым помощником «Кортана».

Используемые PWA с браузером также можно будет удалять через панель управления, к тому же созданные PWA для Edge можно будет использовать в связке с Chrome.

Помимо этого в новом Edge будет возможность откреплять видео с браузера и перемещать его на рабочий стол, а для остановки и запуска ролика можно будет использовать стандартные элементы управления мультимедиа.