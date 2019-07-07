Браузер Mozilla может получит звание «интернет-злодея года»

На премию «интернет-злодей года» номинировали не только президента США Дональда Трампа, но также и браузер Firefox от компании Mozilla.

В новой версии браузера Firefox может появится функция способная обходить блокировки провайдера, то есть те ресурсы, которые заблокированы провайдером по требованию правительства, но через встроенную функцию браузера запрет можно обойти.

На премию «интернет-злодей года» браузер Firefox выдвинула Торговая ассоциация интернет-провайдеров Великобритании, которая обвиняет Mozilla в том, что та намерена в Великобритании реализовать протокол DNS поверх HTTPS (DoH).

Через него провайдеры не смогут отслеживать трафик и блокировать выходы на запрещенные интернет-сайты.

Дональд Трамп на премию «интернет-злодей года» выдвинут потому, что развязал торговую войну с Китаем.