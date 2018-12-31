Браузер Edge от Microsoft оказался самым энергоэффективным

Новый браузер Edge, который сейчас поставляется с Windows 10, оказался непопулярным из-за чего Microsoft решила его перевести на новый «движок» Chromium.

Многие Edge используют только для скачивания других браузеров, а на самом деле тоже самое делали и с помощью Internet Explorer.

Но как оказалось зря, ведь Edge оказался очень эффективным, об этом свидетельствуют последние замеры.

Специалисты протестировали Firefox, Chrome и Edge. Как оказалось последний меньше всего потребляет энергии, а если сравнивать с тестируемыми браузерами, то решение от Microsoft позволяет на 24% работать ноутбуку дольше, чем с Chrome и на 94% больше, чем с Firefox.