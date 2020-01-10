Инсайдеры распространили новые подробности о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band нового поколения.

Как стало известно, браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay, при этом его стоимость планируют оставить почти на прежнем уровне.

По предварительным данным, дисплей устройства получит диагональ 1,2 дюйма против 0,95-дюймового экрана у актуальной модели.

То есть браслет станет больше похож на «умные» часы. Если нынешний Xiaomi Mi Band поддерживает NFC только в Китае, то новое поколение с NFC появится и за пределами этого рынка.

Для этого компания добавит в браслет систему оплаты Google Pay, а значит им можно будет оплачивать покупки даже в нашей стране.

Стоимость несмотря на нововведения планируется оставить на прежнем уровне. Xiaomi Mi Band 5 продают за 179 долларов или около 3 тыс. рублей на российском рынке.