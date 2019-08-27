BQ выпустила смартфон с NFC и функцией powerbank

Российская компания BQ выпустила смартфон с очень большим аккумулятором — 8 000 мАч. Это первый аппарат российского производителя с батареей такого объёма.

Модель называется BQ 5530L Intense и она позволяет через OTG кабель заряжать другие устройства.

Сам смартфон на полном заряде может проработать до 7 суток.

Российская новинка относится к бюджетному сегменту, при этом в ней есть модуль NFC, который зачастую не встретишь в смартфонах до 10 тыс. рублей.

Основой устройства стал процессор Mediatek MT6739WA. Памяти установлено 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной, также есть поддержка карт памяти microSD объёмом до 64 ГБ.

Дисплей в BQ 5530L Intense диагональю 5,45-дюйма с разрешением HD+.

Над экраном установлена камера на 5 Мп, а на тыльной стороне размещен 8 Мп датчик и сканер отпечатка пальца.

Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie. Новинку можно купить по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей.