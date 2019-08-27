BQ выпустила смартфон с NFC и функцией powerbank

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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BQ выпустила смартфон с NFC и функцией powerbank

27.08.2019 19:04

Российская компания BQ выпустила смартфон с очень большим аккумулятором — 8 000 мАч. Это первый аппарат российского производителя с батареей такого объёма.

Модель называется BQ 5530L Intense и она позволяет через OTG кабель заряжать другие устройства.

Сам смартфон на полном заряде может проработать до 7 суток.

Российская новинка относится к бюджетному сегменту, при этом в ней есть модуль NFC, который зачастую не встретишь в смартфонах до 10 тыс. рублей.

Основой устройства стал процессор Mediatek MT6739WA. Памяти установлено 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной, также есть поддержка карт памяти microSD объёмом до 64 ГБ.

Дисплей в BQ 5530L Intense диагональю 5,45-дюйма с разрешением HD+.

Над экраном установлена камера на 5 Мп, а на тыльной стороне размещен 8 Мп датчик и сканер отпечатка пальца.

Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie. Новинку можно купить по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей.

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