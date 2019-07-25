BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

Российская компания BQ разработала кнопочный телефон для военных. Речь идет о модели BQ 2432 Tank SE в которой нет камеры, а сам корпус защищен от брызг и падений.

В РФ по новым требованиям военные могут пользоваться только аппаратами, в которых нет камеры, диктофона, выхода в интернет, Bluetooth и слота для карт памяти.

BQ 2432 Tank SE соответствует всем этим требованиям. Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.

В телефоне установили 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 240×320 пикселей. В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.