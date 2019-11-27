BQ представила новый недорогой смартфон BQ 5732L Aurora SE

Российская компания BQ представила очередной смартфон серии Aurora, и в этот раз аппарат под названием BQ 5732L Aurora SE оснастили системой искусственного интеллекта.

Новинка получила процессор MediaTek Helio P60 с отдельным блоком искусственного интеллекта, а дополняет основной чип 3 ГБ оперативной памяти.

Для хранения информации доступен накопитель на 32 ГБ, также можно расширить объём встроенной памяти картой формата microSD до 256 ГБ.

Дисплей в смартфоне диагональю 5,86-дюйма. Его разрешение составляет 1520 на 720 пикселей, а соотношение сторон 19:9.

В верхней части экрана расположен вырез (челка). На нем установлены датчики, динамик и фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

На тыльной стороне новинки разместили двойную камеру с датчиками на 13 и 5 Мп. Ниже блока основной камеры размещено традиционное кольцо сканера отпечатка пальца. BQ 5732L Aurora SE получил батарею на 3000 мАч, которая заряжается через порт Type-C.

В аппарате также есть 3,5 мм разъём для наушников, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Рекомендованная розничная цена на BQ 5732L Aurora SE составляет 7490 рублей.