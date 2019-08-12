BQ представила недорогой смартфон с NFC и АКБ на 5000 мАч

BQ представила недорогой смартфон с NFC и АКБ на 5000 мАч12.08.2019 11:41
Компания BQ представила недорогой смартфон с мощным аккумулятором и модулем NFC для безконтактной оплаты.
Новинка под названием BQ 5535L Strike Power Plus в магазинах будет предлагаться за 6 990 рублей.
Этот аппарат оснастили IPS матрицей с диагональю 5,45 дюйма и разрешением 1440х720 пикселей.
В основе новинки лежит восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A. Памяти в устройстве установили 2 ГБ оперативной и 16 постоянной.
Также есть поддержка карт памяти формата microSD до 64 ГБ. На тыльной стороне расположен 13 Мп модуль основной камеры, а еще на задней панели есть сканер отпечатка пальца.
Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп. Среди преимуществ BQ 5535L Strike Power Plus можно отметить наличие NFC и батареи на 5000 мАч.
Новинка будет предлагаться в синем, черном, сером, красном и золотистом цветах.
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