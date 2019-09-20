Bowers & Wilkins разработала беспроводные наушники PX7

Bowers & Wilkins обновила линейку своих наушников и теперь флагманской моделью считается PX7, которая пришла на смену наушникам PX.

Производитель премиальных акустических систем официально пока не озвучил характеристики PX7, но по данным инсайдеров в них установили 43-миллиметровые излучатели, поддержку кодека Qualcomm aptX Adaptive, гибридную систему шумоподавления и модуль Bluetooth.

В новинке применены композитные материалы, которые зачастую используют в промышленности и автомобилестроении.

На одном заряде PX7 со включённой системой шумоподавления способны проработать до 30 часов. На европейском рынке флагманские беспроводные наушники будут стоить 400 евро.