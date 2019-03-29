Boston Dynamics представила робота-грузчика Handle

Boston Dynamics является одной из самых передовых компаний в мире по созданию роботов. У нее уже большой опыт в этом направлении и компания всегда показывает свои достижения и испытания в сети.

В этот раз она представила робота Handle, оснащенного присоской. Он способен на складе работать как грузчик, а для этого на манипуляторе разместили присоску, через которую робот и хватает коробки для дальнейшего их перемещения.

В целом Handle был показан в 2017 году. Этот робот за счет независимых друг от друга колес способен двигаться по пересечённой местности.

К тому же робот может запрыгивать на метровые барьеры и перепрыгивать препятствия.

В модификации Handle для складов дополнительно установили противовес, за счет чего робот может поднимать грузы до 15 кг.

