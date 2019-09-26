Boston Dynamics будет продавать робота-собаку только разработчикам

Компания Boston Dynamics изначально планировала продавать своего робота Spot всем желающим, а теперь компания передумала и купить робота-собаку смогут только разработчики.

О ценах на робота ничего не сообщается. Робот Spot разрабатывается несколько лет, и он до сих пор является прототипом, при этом он способен двигаться по пересеченной местности, ступеням и ориентироваться в пространстве.

Также на робота можно устанавливать дополнительное оборудование, а это может быть манипулятор, лидар для создания трёхмерные карты помещений и другое оборудование, которое может очень полезными во время спасательных операций.

Исключением стало оружие. По словам разработчиков, всем клиентам будут объяснять, что Spot не должен причинять вред людям.

