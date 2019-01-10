Bose создала систему шумоподавления для легковых автомобилей

Bose разработала систему шумоподавления для автомобилей. Новая технология называется QuietComfort Road Noise Control и ее возможно скоро начнут устанавливать в автомобилях.

Для шумоподавления компания задействовала целый набор датчиков установленных на кузове машины, которые определяют уровень шума и вибрацию с учетом дорожного покрытия.

Для обработки полученной информации от внешних датчиков создан специальный компьютер, а он дает сигнал акустической системе сигнал и она глушит внешние шумы и вибрации.

Предположительно, QuietComfort Road Noise Control начнут устанавливать на легковые автомобили в 2021 году, но скорее всего система будет предлагаться только премиальными брендами.

