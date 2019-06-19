Большой смартфон Xiaomi Mi Max 3 не получит преемника

В китайской компании якобы решили полностью отказаться от данной линейки.



Сетевой информатор в социальной сети распространил данные, что планшетофон Xiaomi Mi Max 3 не получит преемника, так как в компании решили не делать подобные устройства.

По некоторым данным, такие аппараты не особо востребованы на рынке, поэтому и развивать данное направление становится бессмысленно.

Напомним, что смартфон получит 6,9-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей, процессор Snapdragon 636, четыре или шесть гигабайт оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера в Xiaomi Mi Max 3 двойная с модулями 12 и 5 Мп, фронтальная 8-мегапиксельная. За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5500 мА•ч.