Большинство российских стримеров монетизируют своё увлечение

Стримеры видеоигр стали больше зарабатывать, о чем сообщает компании Wanta со ссылкой на DonationAlerts.

В исследовании указано, что 61% стримеров монетизируют свое увлечений за счет пожертвований зрителей.

Исследование проведенное в июле показало, что 96% стримеров монетизируют свой контент черед донат-сервисы.

Самым популярным является DonationAlerts, через который проходит 85% переводов, а у остальных сервисов очень низкая доля.

В целом в первом полугодии 2019 года зрители стримерам задонатили на 62,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению специалистов, рынок доната в 2019 году может достигнуть 1 млрд руб. в год.