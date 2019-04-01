Большинство флагманов Huawei к 2021 году могут стать складными

Глава компании Huawei Ричард Ю (Richard Yu) рассказал о развитии линейки смартфонов с гибкими экранами в общении с зарубежными журналистами.

Представитель компании выразил надежду, что уже через два года технологии, используемые в гибких аппаратах станут дешевле, что в целом снизит стоимость подобных аппаратов.

Кроме этого, президент марки заявил, что они рассматривают выпуск большинства флагманов в линейке со складными экранами.

То есть, уже к 2021 году большинство флагманов Huawei могут стать складными. Вероятно, будущие P50 Pro или Mate 50 Pro все же останутся обычными смартфонами, а складными окажутся совершенно новые модели.