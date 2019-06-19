Более 89% приложений для смартфонов оказались уязвимы

По данным специалистов Positive Technologies, более 89% приложений для мобильных устройств являются уязвимыми для хакерских атак.

Исследование показало, что 38% программ для iOS подвержены уязвимости высокого уровня, а на Android доля таких программ еще больше – 43%.

Эксперты отметили, что чаще всего разработчики допускают ошибки еще на ранней стадии разработки приложения.

Порой программу специально создают для слежения за пользователем и кражи его данных, при этом саму программу выдают за очень полезный сервис.

Как правило, вирусные программы могут действовать по-разному. Так, некоторые способны перехватывать СМС и отправлять их, следить за клавиатурой, делась записи с экрана и многое другое.

Стоит отметить, что порой вирусы обнаруживают в новых смартфонах, то есть вредоносное ПО «вшивают» непосредственно в операционную систему и удалить его невозможно.