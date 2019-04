Более 60 млрд рублей пожертвовали геймеры на новые игры

Речь идет о платформе Kickstarter, где собирают средства на реализацию того или иного проекта.

Как стало известно, с 2009 года геймеры на новые игры, сбор средств которых был запущен на Kickstarter, пожертвовали более 60 млрд рублей.

Десять лет назад эта площадка была запущена официально и за все время профинансировали порядка 17 тыс. игр, в том числе и те, которые в результат стали культовыми, а среди таковых Torment: Tides of Numenera, Pillars of Eternity, Wasteland 2, Elite: Dangerous, The Banner Saga, Divinity: Original Sin и многие другие.