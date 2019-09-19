Более 50% россиян используют для совершения звонков мессенджеры

Россияне стали чаще совершать звонки через мессенджеры, чем классическим способом, а в связи с этим у операторов стала падать выручка, но они стараются ее наращивать за счет предоставления доступа в Интернет.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования Deloitte, из 1,6 тыс. опрошенных россиян 53% стали чаще пользоваться именно мессенджерами. К тому же эти сервисы стали лидерами по востребованности среди других программ на смартфонах.

У большинства опрошенных на смартфоне установлено несколько мессенджеров, среди которых наиболее популярными являются WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.

За счет расширенных функций сервисов для совершения звонков и отправки сообщений, в 2019 году мессенджеры обогнали по популярности традиционную мобильную связь.

Операторы подтверждают данные о снижении выручки от голосовой связи, но заявляют, что звонки через сотовую сеть всё-таки более значимые для абонента.