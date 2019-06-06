Более 230 опасных приложений нашли в Google Play

Более 230 опасных приложений нашли в Google Play06.06.2019 10:16
В общей сложности более 440 000 000 пользователей из Google Play скачали разные приложения с установленной в них рекламой, мешающей использовать смартфон.
Специалисты Lookout в Google Play обнаружили 238 приложений с установленной рекламной библиотекой BeiTaPlugin.
На момент написания новости, большинство приложений уже исправили, так как специалисты компании Lookout сообщили Google об обнаруженных программах.
В найденных зараженных приложениях использовался SDK BeiTaPlugin от компании CooTek. Этой компании доверяли разработчики и использовали BeiTaPlugin, так как через него демонстрировалась ненавязчивая реклама.
Но весной 2019 года BeiTaPlugin стал показывать рекламу не в приложении, а на главном экране смартфона, причем она перекрывала часть экрана и не позволяла пользователю нормально использовать смартфон. Порой владелец из-за рекламы не мог ответить на звонок.
К тому же BeiTaPlugin включался через сутки после установки приложения, таким образом пользователь не мог сразу понять, какая именно программа показывает рекламу.
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