Более 230 опасных приложений нашли в Google Play

В общей сложности более 440 000 000 пользователей из Google Play скачали разные приложения с установленной в них рекламой, мешающей использовать смартфон.

Специалисты Lookout в Google Play обнаружили 238 приложений с установленной рекламной библиотекой BeiTaPlugin.

На момент написания новости, большинство приложений уже исправили, так как специалисты компании Lookout сообщили Google об обнаруженных программах.

В найденных зараженных приложениях использовался SDK BeiTaPlugin от компании CooTek. Этой компании доверяли разработчики и использовали BeiTaPlugin, так как через него демонстрировалась ненавязчивая реклама.

Но весной 2019 года BeiTaPlugin стал показывать рекламу не в приложении, а на главном экране смартфона, причем она перекрывала часть экрана и не позволяла пользователю нормально использовать смартфон. Порой владелец из-за рекламы не мог ответить на звонок.

К тому же BeiTaPlugin включался через сутки после установки приложения, таким образом пользователь не мог сразу понять, какая именно программа показывает рекламу.