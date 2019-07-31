Более 100 тысяч Honor 9X и Honor 9X Pro продали только за 2 минуты

Презентация новых смартфонов состоялась 23 июля, а 30 июля новинки поступили в продажу на китайском рынке.



В компании рассказали, что всего за две минуты с момента старта продаж им удалось продать более 100 тыс. Honor 9X и Honor 9X Pro.

Сумма с продажи такого объёма смартфонов составила 29 млн долларов.

Ранее в Honor заявляли о намерении реализовать 20 млн Honor 9X и Honor 9X Pro, а судя по числу предзаказов и продаж этот показатель является не таким уж и недостижимым, как считалось ранее.

Источник: Gazetadaily.ru.